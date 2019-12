Arrestato a Genova per aver derubato pazienti ricoverati al San Martino e al Gaslini. Un 57enne originario di Crotone, secondo i Carabinieri avrebbe messo a segno almeno cinque furti. Durante l’orario di visita si mescolava tra i parenti e approfittava di momenti di distrazione per frugare tra borse e cassetti incustoditi. Al Gaslini avrebbe derubato i genitori dei bimbi ricoverati.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta