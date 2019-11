Un uomo originario e residente a Ventimiglia, di 50 anni, dopo aver atteso che gli operai del comune terminassero di realizzare la nuova pavimentazione di un tratto di marciapiede di via Roma, si è avvicinato ed ha rimosso le mattonelle messe in posa nel cemento fresco, per poi distruggerle vanificando il lavoro di ripristino appena svolto, motivando il gesto come una “vendetta” personale. Gli agenti, pertanto, lo hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato.

