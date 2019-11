E’ stato operato all’ospedale Gaslini il ragazzo di 13 anni caduto dal tetto della piscina Cascione a Imperia mentre faceva parkour, la disciplina acrobatica in voga nelle grandi città. Il ragazzo era caduto da un’altezza di 6 metri. Un salto che lo aveva fatto atterrare su un oblò che ha ceduto. Il 13enne, che ha un politrauma toracico, dopo essere stato ricoverato in Terapia intensiva, è stato operato e non è in pericolo di vita.

