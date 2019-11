L’ associazione “Amici delle auto e moto d’ epoca” di Camporosso in collaborazione con gli “Amici della Scuderia delle Palme” oggi, sabato 9 e domani, domenica 10 novembre, organizzerà il 6° Premio Martino Finotto, dedicato al valente pilota automobilistico nato a Camporosso il 10 novembre 1933 e il 12° raduno automoto classic intemelio, che si terrà lungo le strade della nostra zona.

Il 6° premio Martino Finotto verrà, anche quest’anno, celebrato nei locali del Centro Polivalente

“ G. Falcone” di Camporosso in località Bigauda, la manifestazione aprirà alle ore 14,30 di sabato 9 novembre con la visita all’esposizione, in esterno, di vetture sportive, storiche, vespe d’ epoca , 4×4 storici ed altre novità. All’interno della struttura, una interessante rassegna fotografica.

Alle ore 16,30 sarà dato il via alla conferenza su Martino Finotto che sfocerà nella premiazione di un gentlemen driver che ha corso negli anni eroici in perfetto stile gentlemen, premio che quest’anno verrà consegnato a Fulvio Ghiselli per la sua storia sia nel settore auto e moto e oggi con le vespe.

Inoltre quest’anno verrà ricordato il 40° anniversario della conquista del Campionato Europeo Turismo conquistato nel 1979 dalla coppia Finotto – Facetti su B.M.W. 3.0 CSL, consegnando un premio a Carlo Facetti.

Anche quest’anno, oltre al premio principale che verrà assegnato, come detto, ad un ex pilota non professionista, verranno assegnati altri due premi speciali, uno verrà consegnato a Franco Borgogno per la sua intensa attività nel campo della solidarietà con la Rally terapia e l’altro alla ventimigliese Matilde Stilo per la sua attività in campo motocrossistico.

Interverranno alla manifestazione del sabato, personaggi del motorsport, quali Carlo Facetti, Pietro Silva, Amilcare Ballestrieri, Eris Tondelli, i fratelli Maiga, Berro Claudio e tanti altri personaggi del motorsport nazionale ed internazionale.

Al termine della conferenza, avverranno le premiazioni e a seguire un aperitivo offerto dall’organizzazione.

Il tutto sotto la conduzione del noto giornalista Renato Ronco.

Il programma della giornata di domenica 10 prevede, a partire dalla prima mattina, il consueto raduno di auto e moto d’ epoca a Ventimiglia sul Belvedere Resentello, da dove partirà il giro turistico che si snoderà per le vie cittadine per poi condurre i partecipanti nell’ entroterra, dove verrà effettuata una sosta con aperitivo presso una cantina produttrice del famoso vino Rossese DOC di Dolceacqua. Il giro proseguirà per raggiungere il ristorante dove verrà consumato il pranzo al termine del quale la manifestazione si concluderà con le rituali premiazioni ed i saluti.