“Insieme a tutte le forze di opposizione, oggi abbiamo depositato la richiesta di convocare un Consiglio regionale straordinario sulla Sanità, per affrontare le emergenze e criticità che affliggono il sistema sanitario ligure. Emergenze che nella nostra regione sono il risultato della disastrosa politica della Giunta di centrodestra a guida Toti, che oltre a gestire male non è stata in grado di avviare concretamente la costruzione dei nuovi ospedali, promessi e sbandierati in campagna elettorale ma poi di fatto mai avviati. Di fronte all’incapacità di questa Giunta ci facciamo promotori di proposte per mettere mano ai fallimenti di Toti e Viale in un comparto di vitale importanza”. Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore annunciando la richiesta di convocazione del Consiglio straordinario, depositata da tutte le forze di opposizione consiliari.

Correlati