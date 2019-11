Il Tg satirico di Antonio Ricci ha raccontato l’esperienza del cantautore Michelangelo Giordano ad Area Sanremo, un caso che è finito in aula di tribunale con un processo ancora in corso che vedrà la prossima udienza il 3 dicembre 2019 presso il Tribunale di Genova. “Striscia la Notizia” durante il servizio dell’inviato Pinuccio ha intervistato il cantautore Michelangelo Giordano, ha ripercorso la sua esperienza sanremese e reso note le schede di valutazione che darebbero ragione alla causa del cantautore calabrese. Inoltre l’inviato di Striscia la Notizia ha fatto intendere che dopo la brutta esperienza toccata a Michelangelo Giordano le cose non sono cambiate. Si presume, pertanto, che il Tg satirico tornerà a parlare di questo concorso canoro relativamente alle ultime edizione. Intanto il cantautore Michelangelo Giordano continua la sua battaglia legale in corte d’appello di Genova.

Ecco il video del servizio di Striscia la Notizia: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/selezioni-sospette-ad-area-sanremo_61266.shtml

Correlati