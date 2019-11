Oggi pomeriggio al “Marzocchini” il Taggia. nel recupero della sesta giornata di andata, ha vinto per 1-0 il big-match con la Sestrese con rete decisiva realizzata da Ravoncoli al 19′ della ripresa. I giallorossi di Simone Siciliano sono ora primi in classifica con 22 punti, 3 in più rispetto alla Sestrese ed al Varazze. Domenica 10 il Taggia affronterà in trasferta il Bragno.

Correlati