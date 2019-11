Ore 15:00/17:00 “Scuola di nodi”. A cura di Legacoop Lega Pesca Liguria. Il comandante Demetrio Cara “detto Mimmo” insegnerà a grandi e piccini l’arte dei nodi marinari. FLAG GAC “Il mare delle Alpi” e FLAG GAC “Savonese”. Stand Istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

Domenica 10 novembre Ore 10:00/12:30 Beppe Scola con “La cucitura delle reti”. FLAG GAC “Il mare delle Alpi” e FLAG GAC Savonese”. Stand Istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

Ore 17:00/18:30 “Scuola di nodi”. A cura di Legacoop Lega Pesca Liguria. Il comandante Demetrio Cara “detto Mimmo” insegnerà a grandi e piccini l’arte dei nodi marinari. FLAG GAC “Il mare delle Alpi” e FLAG GAC “Savonese”. Stand Istituzionale in Calata G.B. Cuneo.

Ore 16:00/17:00 “L’acciuga sotto sale” a cura di Legacoop Dipartimento Pesca. Il Comandante Luigi Arcella illustrerà come si effettua la salagione delle acciughe. Area Laboratori. Calata G.B. Cuneo.

Pescaturismo, ittiturismo,scuola di nodi, dimostrazioni di ricette marinare: il mondo della pesca protagonista nel Ponente ligure. Il percorso consisterà in degustazioni, dimostrazioni, laboratori. Sarà inoltre possibile acquistare direttamente dalle barche dei pescatori il pesce fresco di giornata. A bordo dell’unità da pesca “Pingone” sarà possibile pranzare ormeggiati nella splendida cornice del porto di Imperia Oneglia oppure acquistare piatti di degustazione da asporto. Ecco alcuni degli appuntamenti, alcuni realizzati anche nell’ambito delle iniziative dei FLAG GAC “Il mare delle Alpi” e FLAG GAC “Savonese”.

Con le ricette e le degustazioni dei pescatori di Legacoop Lega Pesca Liguria che saranno proposte a Olioliva in questo week-end