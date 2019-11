Sin dall’inizio del corrente anno scolastico, il Comando Compagnia Carabinieri di Bordighera ha svolto una mirata attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del territorio di competenza. In particolare, nella mattinata odierna, i militari della Città delle palme, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Villanova di Albenga, hanno effettuato uno specifico servizio all’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria “E. Montale”. Garantire un ambiente sano, di piena ed esclusiva realizzazione e crescita socio-culturale, rappresenta la primaria finalità di questa tipologia di servizi. Evitare dunque che i giovani studenti possano maturare le prime esperienze di contatto con il mondo della droga proprio nei luoghi deputati all’istruzione scolastica, deve essere una priorità. Tutelare docenti e alunni da ogni forma di violenza, anche con la presenza di una pattuglia dell’Arma nei momenti di ingresso e uscita dalle scuole, continuerà ad essere un impegno quotidiano per i carabinieri di Bordighera. A breve, inoltre, inizieranno i consueti incontri didattici presso le scuole, quale contributo concreto dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della “Cultura della Legalità”.

