Fabio Fognini ha conquistato gli ottavi del torneo di Shanghai, Atp Masters 1000, in fase di svolgimento sul cemento cinese. Il tennista armese, numero 12 del ranking e in corsa per le Atp Finals, ha sconfitto per 7-6(4) 2-6 7-6(2), il britannico Andy Murray, ex numero 1 del mondo a ora numero 239 dopo il lungo stop per l’operazione all’anca.

