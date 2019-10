Oggi è stato identificato un italiano di origini marocchine, classe ‘97 che, alle prime ore della scorsa settimana, all’ingresso di un istituto scolastico nel centro di Sanremo, aveva colpito al volto un giovane albanese causandogli una lesione al setto nasale giudicata guaribile in 25 giorni. La precisa descrizione dell’aggressore da parte della vittima e dei suoi amici consentiva, al termine di una rapida indagine da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria e della Squadra Volante, di identificare compiutamente l’autore del fatto, già noto alle Forze dell’Ordine. Il 22enne è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate.

