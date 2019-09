Un escursionista di 47 anni è disperso da una settimana sulle alture di Genova Voltri. Alle ricerche stanno partecipando i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e i Carabinieri. L’escursione sarebbe dovuta durare un paio di giorni portando tutto l’occorrente ma non il cellulare. Dopo 7 giorni, il fratello, non vedendolo tornare, ha chiamato i soccorsi.

L’escursione sarebbe dovuta durare un paio di giorni portando tutto l’occorrente ma non il cellulare