A Genova un 85enne armato di pistola minaccia il titolare di un bar-tabaccheria pretendendo un rimborso di 31 euro sulla bolletta della luce. L’uomo è ora agli arresti domiciliari. Il proprietario del locale gli ha detto che era necessario il tesserino sanitario plastificato. L’anziano ha perso la pazienza, ha estratto una pistola e l’ha puntata contro il barista. L’uomo ha disarmato l’anziano e chiamato la Polizia. In casa il pensionato aveva diverse armi, numerosi proiettili, due caricatori vuoti e uno storditore elettrico.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta