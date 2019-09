Si può ritenere più che soddisfacente il week-end del settore giovanile dell’Imperia visto che su quattro partite sono arrivate tre vittorie, unica sconfitta la formazione under 17, guidata da Tirone, con l’Arenzano.

Benissimo la formazione Juniores che è riuscita ad imporsi sull’ostico campo del Serra Riccò, molto bene anche la formazione under 15, con alla sua guida mister Monterosso, che vince anch’essa in trasferta contro la Voltrese. Bene la formazione di mister Olivieri che tra le mura amiche batte l’Olimpic.

Di seguito tutti i risultati:

Sabato 14 settembre:

Juniores:

Serra Ricco 0 Imperia 1

Under 17

Arenzano 5 Imperia 1

Domenica 15 settembre:

Under 15

Voltrese 0 Imperia 3

Under 14

Imperia 2 Olimpic 1