La squadra si è fermata più di un’ora in sala video per esaminare le immagini della gara di domenica con la Fezzanese, poi ha effettuato una breve sgambata sotto la pioggia. Agli ordini del preparatore atletico Garofalo è stato effettuato un lavoro di scarico, con e senza palla.

Nel primo pomeriggio di oggi la Sanremese si è ritrovata al Comunale per la ripresa degli allenamenti. Assente solo Klajdi Pici che rientrerà domani dopo gli impegni con la Nazionale albanese Under 19. È rimasto invece a riposo Maggi .

