“Ho dato mandato all’Ispettorato agrario regionale di verificare i danni procurati dalle recenti grandinate avvenute in Liguria; su tutte quella registrata a Calizzano”. A dichiararlo è l’assessore all’agricoltura, Stefano Mai. “Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni episodi di grandinate intense. Ad esempio a Calizzano, in provincia di Savona, le strade e le campagne si sono riempite di grandine. Nei prossimi giorni il nostro Ispettorato agrario verificherà gli eventuali danni causati all’agricoltura e, una volta quantificati, valuteremo i modi e i tempi per richiedere al Governo lo stato di calamità naturale”.

