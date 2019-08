Ricordiamo che per informazioni e biglietti è possibile contattare la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ai seguenti contatti: Tel. 0184 505764 E-Mail info@sinfonicasanremo.it Sito www.sinfonicasanremo.it.

Nelle settimane successive, tornerà la “Rassegna di Musica Sacra” (ottava edizione) sostenuta dalla Diocesi di Ventimiglia – San Remo che vedrà l’Orchestra impegnata in quattro date:

Il concorso è organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con l’Associazione Musicale Scriabin per una prima edizione che ha già dato segni di apprezzamento a livello internazionale.

L’estate sta per concludersi ed il nuovo calendario di settembre è già pronto per essere ufficializzato.

Dopo una ricca estate di musica, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo vuole ringraziare il gentile pubblico che l’ha seguita ed applaudita in tutti gli appuntamenti previsti in calendario.

