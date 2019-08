La 61^ edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys (riservato alla categoria Under 17) è ormai alle porte. Domani, mercoledì 28 agosto, infatti, allo Stadio Comunale di Sanremo verranno disputati i due giorni preliminari riservati alle squadre dilettantistiche.

Nel girone A, la Sanremese (società organizzatrice della manifestazione) debutterà alle ore 16 contro i francesi del Saint Jean Beaulieu. Alle 18, sfida tra i transalpini e l’Imperia, infine, chiuderà il triangolare il derby dell’estremo ponente tra Sanremese e Imperia

Nel girone B, il derby verrà disputato subito, con il Savona (vicecampione regionale con la leva 2003) che incontrerà il Vado alle ore 17. I rossoblù hanno sostituito in extremis gli algerini dello Skikda, impossibilitati a partecipare a causa di problemi legati alla concessione del visto. Due ore dopo, lo stesso Vado incrocerà il Ventimiglia, quindi chiuderà la serata l’incontro tra i frontalieri e gli striscioni.

Come da regolamento, le prime classificate di ogni triangolare si qualificheranno per il Girone Mediterraneo, in programma giovedì 29 agosto, che vedrà la presenza di Genoa e Monaco.

Le quattro squadre si affronteranno in un girone all’italiana, con il big-match tra monegaschi e genovesi in programma alle ore 20. La prima classificata di questo girone, oltre a garantirsi l’accesso alla finalissima, conquisterà anche la 1^ Coppa del Mediterraneo, trofeo ideato in questa edizione.

Venerdì 30 agosto, sarà la volta del Girone Pro, con i campioni in carica (nonché campioni italiani leva 2003) dell’Empoli che proveranno a ripetere il successo dello scorso anno, ma dovranno prestare attenzione all’agguerrita concorrenza di Livorno e Parma, recente vincitrice del Memorial Vitulano, disputato in Toscana nei giorni scorsi.

Infine, sabato 31 agosto si disputeranno le finali. Si partirà alle ore 14 con la sfida valevole per il 5°/6° posto, a seguire finale per il 3°/4° posto (ore 15:15) e infine alle 16:30 la finalissima che assegnerà il Trofeo ORP – Olearia Riviera di Ponente.

Al termine delle partite, verranno anche assegnati i seguenti premi individuali:

Trofeo Wyscout – Miglior Allenatore

Trofeo Tuttosport – Miglior Giocatore

Trofeo LFScouting – Capocannoniere

Trofeo Daniele Morosetti – Miglior Portiere

Di seguito il programma dettagliato di tutte le gare:

MERCOLEDI 28 AGOSTO (un tempo unico da 40 minuti)

GIRONE A (Sanremese, Imperia, Saint Jean Beaulieu)

GIRONE B (Savona, Vado, Ventimiglia)

ORE 16 SANREMESE – ST. JEAN BEAULIEU

ORE 17 SAVONA – VADO

ORE 18 IMPERIA – ST. JEAN BEAULIEU

ORE 19 VENTIMIGLIA – VADO

ORE 20 SANREMESE – IMPERIA

ORE 21 VENTIMIGLIA – SAVONA

GIOVEDI 29 AGOSTO (un tempo unico da 40 minuti)

GIRONE MEDITERRANEO (vincente girone elim. A, vincente girone elim. B, Monaco, Genoa)

ORE 16 vincente girone A – MONACO

ORE 17 vincente girone B – GENOA

ORE 18 vincente girone B – MONACO

ORE 19 vincente girone A – GENOA

ORE 20 GENOA – MONACO

ORE 21 vincente girone A – vincente girone B