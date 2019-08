A La Spezia un gatto è rimasto qualche ora intrappolato in un tubo di scolo delle acque piovane. Lo ha soccorso una squadra di vigili del fuoco allertata da una residente in zona, che aveva sentito un miagolio provenire dal tubo di cemento. Con una telecamera installata su una sonda, i vigili del fuoco hanno individuato il micio bianco e nero, finito a 4 metri di distanza dall’entrata. Hanno praticato un foro, posizionato una rete e attirato il gatto tirandolo fuori incolume.

