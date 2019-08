Willi, pincher di 2 anni e mezzo, ha ricevuto il primo premio intitolato alla “Fedeltà del cane” a Camogli (Genova). Ha salvato la vita del suo padrone Enrico costringendolo, a forza di ululati e guaiti, a uscire dalla falegnameria prima che la palazzina crollasse. Nel quartiere di Sant’Aventrace a Cagliari. Enrico all’interno della falegnameria, al piano terra di una palazzina, sente degli scricchiolii e vede Willi cambiare atteggiamento. Il cane corre ululando per tutta la falegnameria, provando a portare il padrone verso l’uscita. Enrico esce e la palazzina collassa.

