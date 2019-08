Domenica 11 agosto , alle ore 21 in Piazza della Chiesa, spettacolo teatrale con la compagnia “InstabileTuttiEsauriti” di Pornassio che presenterà la commedia “Colpi di Timone” di Enzo De Rose. Ingresso libero.

Sabato 10 agosto la Pro Loco di Cosio d’Arroscia propone una serata musicale sotto le stelle : dalle ore 19:30 paella e sangria in Piazza della Chiesa, alle ore 21 concerto con il complesso “L’Oasi”.

