Dalle 21.30 spazio ad “Alla ricerca dell’Arcobaleno”, un’avventura speciale con gli Orsetti del cuore. Durante la serata sarà possibile incontrare e abbracciare Allegrorsa e Brontolorso e farsi scattare con loro una foto speciale. Abbracci per tutti. Manda una email con oggetto “Orsetti” a info@leftloop.com e ritira un gadget durante l’evento. Ingresso gratuito Molo delle Tartarughe Comune di Diano Marina info@leftloop.com https://www.facebook.com/events/2376712312551661/?ti=icl

Un arcobaleno di abbracci con gli Orsetti del Cuore. Domenica 11 agosto dalle 19.00 gli Orsetti del cuore arrivano al Molo delle Tartarughe di Diano Marina per una serata piena di sorprese, giochi e abbracci con: il minigolf degli Orsetti, Photoshooting a tema Orsetti del Cuore con tanti accessori per foto speciali. Angolo trucco e acconciature da Orsetto, Maschere, palloncini e tanti gadget

