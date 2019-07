Domenica 28 luglio il famoso Coro Mongioje di Imperia sarà in concerto a Triora a partire dalle ore 21:15 in Piazza Tommaso Beato Reggio. Nel repertorio vi saranno esecuzioni di brani della tradizione popolare italiana e straniera.

Il Coro, in origine “Coro alpino Mongioje”, fu fondato da un gruppo di appassionati di canto alpino e popolare. Nel 1980 ebbe l’occasione di cantare alla presenza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini in visita ufficiale ad Imperia, ricevendo un plauso per l’esecuzione.

Info: Comune di Triora – Tel. 0184 94049