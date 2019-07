Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Taylor Made Open 2019 Race to Marrakech Domenica 21 luglio 2019 – 18 buche stableford 3 categorie

Nel week-end appena trascorso si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 20 Luglio si è svolta la gara Vino Terre d’Oltrepò Golf Cup, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 21 Luglio, si è tenuta la seconda prova della Taylor Made Open 2019 Race to Marrakech, una 18 buche stableford tre categorie.

