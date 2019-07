Rischia una multa salata il tennista armese Fabio Fognini per le frasi pronunciate durante il torneo di Wimbledon nel match perso contro lo statunitense Tennys Sandgren. Sotto di due set, Fognini frustrato anche dal fatto di giocare in uno dei campi più disturbati, il numero 14, ha sbottato: “Maledetti inglesi, dovrebbe cadere una bomba su questo circolo”. “In campo si è frustrati, ed io lo ero perché non stavo giocando come volevo. Se si è offeso qualcuno chiedo scusa, ma è tutto qui” ha commentato Fognini a fine gara.

