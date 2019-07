Sabato 6 luglio e Sabato 3 Agosto verranno organizzate dai Comuni di Costarainera e di San Lorenzo al Mare due escursioni guidate lungo le mulattiere che da San Lorenzo al Mare conducono ai borghi storici di Costarainera e Lingueglietta.

Questi percorsi sono stati inseriti nella Rete Escursionistica Ligure, il catasto regionale che raggruppa tutti i sentieri ad alto valore storico e naturalistico della Regione e sono stati recentemente segnalati con segnaletica verticale ed orizzontale.

L’escursione condurrà i partecipanti lungo gli storici cammini che dal mare portavano le popolazioni locali alle aree rurali dell’entroterra e ai siti religiosi ad alto valore storico, come la chiesa di Sant’Antonio del XIII Secolo.

Il ritrovo per l’escursione di Sabato 6 luglio è previsto alle ore 8:00 nella piazza del mercato di San Lorenzo al Mare (zona cimitero) e la durata prevista dell’escursione è di circa 5 ore (andata/ritorno).

Il grado di difficoltà è di tipo E (escursionistico) ma il percorso è un itinerario adatto anche alle famiglie con bambini.

La partecipazione è gratuita, con pranzo al sacco a carico dei partecipanti, e il numero massimo di iscritti è 50 per ogni escursione, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione ai seguenti recapiti:

mail: info@turismovallesanlorenzo.com

telefono: 349 5390951 (Fabiano Sartirana – Guida GAE abilitata)

telefono: 346 7944194 (Barbara Campanini – Guida GAE abilitata)

