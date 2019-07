Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Piazza Chierotti è pronta ad ospitare giovedì 4 luglio alle 21.30 la cerimonia di innalzamento della Bandiera Blu 2019. Il prestigioso riconoscimento pronto a sventolare a due passi dalle spiagge, è stato assegnato al Comune di Taggia dalla FEE Italia – Foundation for Environmental Education – l’organizzazione internazionale che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale, nel corso della conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2019, tenutasi lo scorso maggio a Roma. La cerimonia del 4 luglio vedrà la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione e delle autorità civili e militari. A seguire si terrà la manifestazione “Balliamoci l’estate”, con tanta musica ed intrattenimento a cura del noto conduttore Gianni Rossi.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)