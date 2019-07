Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Le mogli e i bambini piccoli sono rimasti illesi e sono stati tranquillizzati dagli operatori, mentre i due uomini sono stati trasportati al locale nosocomio. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Le due famiglie hanno riferito di coabitare all’interno di un appartamento e che la discussione, nata per futili motivi legati alla convivenza, era degenerata arrivando allo scontro fisico tra i due uomini i quali, dopo essersi malmenati, si sono muniti di bastoni con cui si percuotevano.

Dopo aver separato le parti e richiesto l’intervento del personale del 118 per le cure del caso ai feriti, i poliziotti tentavano con non poca difficoltà di ricostruire la vicenda.

Sul posto gli operatori di Polizia hanno trovato due nuclei, uno di origine algerina e l’altro proveniente dal Ghana, con i due mariti feriti in seguito alla colluttazione intercorsa tra loro.

Nella serata di ieri la Volante si è portata in via Ricca a Imperia dove era stata segnalata una violenta lite tra due famiglie straniere.

