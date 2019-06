Domenica 30 giugno il Ristorante Colle Melosa (Comune di Pigna) propone “Monet a tavola”, un viaggio eno-gastronomico nei colori e nei sapori che ispirarono il pittore Claude Monet, padre degli Impressionisti.

Tutti coloro che parteciperanno al pranzo riceveranno in omaggio i biglietti per visitare le mostre dedicate a Monet nel Castello Doria a Dolceacqua e presso Villa Regina Margherita a Bordighera, in programma sino al 31 luglio.

Il menu di domenica inizierà con i sapori del mare di Bordighera, attraverso Dolceacqua e fino all’Alta Val Nervia, dipinta anch’essa da Monet in una bellissima veduta con il Monte Toraggio sullo sfondo.

Info e prenotazioni: Locanda Colle Melosa – Tel. 0184 241032/335 8235678 – info@collemelosa.it –www.collemelosa.it