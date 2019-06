Ventimiglia-La rimozione dell’isola ecologica e l’idea di trasformare Piazza Venti Settembre in un area pedonale era piaciuta a molti nella città di confine. Oggi però la scoperta che almeno per il momento al posto dei cassonetti e dei parcheggi a disco orario precedenti sono stati realizzati parcheggi a pagamento ha fatto scattare la polemica sui social in particolare nei gruppi di discussione cittadini. Qualche utente parla di presa per il …. In attesa di un chiarimento dell’amministrazione vi proponiamo una foto pubblicata su Facebook dall’utente Volpi Lucio

