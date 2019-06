Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Per informazioni contattate: 0183 38.48.9 338 30.45.512 iat@mendatica.com

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE delle Alpi Liguri per la stagione 2019) BERCOLLA DU PASTU (sacchetto pic nic a base di prodotti tipici della Cucina Bianca a km 0. FACOLTATIVO) 8€.

I consigli della guida: abbigliamento moderatamente caldo e a strati, scarponcini da montagna impermeabili per possibile terreno fangoso, portare con sé eventuali snacks per sopperire al dispendio energetico.

DETTAGLI: Ritrovo: 09:30 a Monesi di Triora (OBBLIGATORIO procedere in direzione Ponti di Nava – Viozene – Upega) Itinerario: Cian di Barocci – Sorgente del Tanarello – Passo Garlenda * Durata: giornata intera, rientro nel pomeriggio Dislivello:+ 600 metri Distanza: 10 km ca. Difficoltà: E, facile

Domenica 30 giugno le guide escursionistiche porteranno alla scoperta di una delle delle specie floristiche tipiche delle Alpi Liguri: il rododendro. Si è guadagnato il nome di Rosa delle Alpi proprio perché tipicamente alpino, poco adattabile ad altre condizioni climatiche. Nonostante la sua apparenza delicata e la sua fioritura effimera è in gradi resistere a temperature molto rigide, tanto che le sue piante possono rimanere coperte dalla neve per diversi mesi all’anno.

