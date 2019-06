B.S. è un uomo di 86 anni residente a Ventimiglia, pregiudicato noto agli uffici di polizia con un curriculum criminale caratterizzato da vari precedenti penali, soprattutto per reati in materia di detenzione e commercio di stupefacenti. Nei giorni scorsi il personale del Commissariato di Ventimiglia si è recato nell’abitazione dell’uomo per notificargli un ordine di carcerazione per un precedente fatto di reato e nell’occasione ha trovato all’interno di una baracca di proprietà del B.S., nelle vicinanze dell’abitazione, le parti di un fucile doppietta calibro 12 di origine Usa. In assenza di titolo giustificativo del possesso, le parti dell’arma illegalmente detenute sono state sequestrate e l’uomo denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per importazione e detenzione illegale di parti di arma.

