Grazie alla collaborazione ed entusiasta condivisione di Daniela Gandolfi, conservatrice del magico MAR di Ventimiglia, in via Verdi 41 a Ventimiglia.

A cura dell’artista e di “qui presenti”, associazione per lo sviluppo di arti e culture.

Venerdì 21 giugno tra le 17 e le 20, in uno spazio dove naturalmente ed emblematicamente terra, acqua, aria e fuoco si incontrano nel solstizio d’estate, apre la seconda mostra ligure di Patrizia Salles, artista americana che ha recentemente eletto la nostra terra quale luogo di vita e di ricerca.

