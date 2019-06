È stata nuovamente prorogata, con termine fissato al 1° luglio, la scadenza per presentare domanda per accedere ai contributi destinati ai privati, alle imprese e alle attività agricole colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla Liguria il 29 e 30 ottobre dell’anno scorso.

Lo ha deciso con un’ordinanza il commissario delegato per l’emergenza e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Una scelta – spiegano il presidente Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – effettuata per andare incontro a tutti coloro che abbiano subito danni a causa della terribile mareggiata dello scorso anno, per dare più tempo per la compilazione delle domande e raccoglierne il maggior numero possibile. Questo anche tenendo conto del fatto che, nei giorni scorsi, la possibilità di ottenere contributi è stata estesa anche per i danni ai beni mobili registrati dalle attività economiche danneggiate. Si tratta – concludono Toti e Giampedrone – dell’ultima proroga possibile per poter poi avviare le istruttorie”.

Tutte le informazioni sui bandi sono disponibili al link:

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-civile/post-emergenza-eventi-c/anno-2018-ottobre.html