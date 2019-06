Nel fine settimana appena trascorsa si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 15 Giugno si è svolto il Trofeo Biscottificio Grondona, una 18 buche quattro palle stableford e Domenica 16 Giugno, si è tenuta la terza prova dell’All Inclusive 2019 – Interclub Sanremo/Castellaro, una 18 buche stableford tre categorie.

Trofeo Biscottificio GRONDONA

18 buche 4 palle m.p. stableford

Sabato 15 giugno 2019

1° LORDO Lorenzo De Carli – Tommaso Giancaterino 43

1° NETTO Cesare Fregni – Marilena De Mattia 53

2° NETTO Maurizio Del Torto – Elena De Col 46

3° NETTO Virgilio Fornara – Raffaele Buldo 45

1° LADIES Maria Tavarini – Laura Nante 33

1° SENIOR Elvio Baudino – Roberto Andreis 44

1° COPPIA MISTA Nicola Gonzales – Giuseppina Siffredi 43

DRIVING CONTEST MASCHILE Riccardo Berton

DRIVING CONTEST FEMMINILE Carlotta Ricolfi

NEAREST TO THE PIN MASCHILE Cesare Fregni mt. 0,53

NEAREST TO THE PIN FEMMINILE Nicoletta Zunini mt. 1,75

All Inclusive Golf Challenge Interclub Sanremo – Castellaro

Domenica 16 giugno 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Viliam Conti 35

1° Netto Fabio De Martini 39

2° Netto Giuseppe Onesti 38 Castellaro

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Luigi Domolo 42

2° Netto Marilena De Mattia 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alvaro Vignali 39

2° Netto Giuseppe Federico 38

Premi Speciali

1° Signore Elisa Cicala 36

1° Seniores Silvio Maiga 37

1° Ospiti Castellaro Marco Tagliaferri 38

Nella prossima settimana si svolgeranno due gare. Sabato 22 Giugno si terrà la gara Azimut: Ciag….si tira!, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 23 Giugno si giocherà il Memorial “Romano Ravizza”, una 18 buche quattro palle stableford.