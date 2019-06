Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Esordienti Girone C – Prima ritorno Caraglio-Benese 1-7 Virtus Langhe-Subalcuneo B 7-2

Pallapugno: i risultati di venerdì 14 giugno in Serie C1 e C2 Serie C1 – Nona giornata (ultima d’andata) Barbero Albese-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-2

Olio Roi Imperiese sconfitta in casa dal Tealdo Scotta Alta Langa per 11 a 5