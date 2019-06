La società ASD Imperia comunica attraverso Fabio Ramoino, vice presidente nonchè responsabile della prima squadra per la stagione a venire, di aver raggiunto un accordo con Alfredo Bencardino che andrà a ricoprire il ruolo di Direttore dell’ Area Tecnica, con Cristiano Chiarlone per il ruolo di Direttore Sportivo e con Alessandro Lupo che sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione 2019-20. La società rivolge un caloroso benvenuto in casa neroazzurra e augura buon lavoro.

