Da domani, venerdì 7 giugno sino al 24 giugno, a seguito di lavori interni all’ospedale, sarà necessario chiudere temporaneamente l’ attuale strada di accesso all’ospedale di Bordighera.

In accordo con la Polizia Municipale del Comune di Bordighera, al fine di recare il minor disagio possibile ai cittadini che devono accedere alla struttura ospedaliera, è stata predisposta adeguata segnaletica sull’Aurelia, che indica il nuovo percorso per entrare all’interno del complesso ospedaliero, con una modifica della viabilità così realizzato:

accesso normale da Via Aurelia ;

svolta a destra nel parcheggio comunale;

svolta a sinistra e conseguente imissione in Via Giulio Cesare fino all’intersezione con Via Cagliari con successivo ingresso nel presidio ospedaliero di Bordighera tramite Via Padre Pio (strada accesso camere mortuarie).

