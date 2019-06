Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha composto la nuova giunta comunale. Ad Alessandro Sindoni vanno la carica di vice-sindaco e l’assessorato al Turismo. Gli altri assessori saranno Mauro Menozzi (Demanio e Arredo urbano), Silvana Ormea (Patrimonio e Personale), Massimo Rossano (Bilancio), Costanza Pireri (Servizi sociali), Massimo Donzella (Lavori pubblici e Urbanistica), Lucia Artusi (Ambiente). Per effetto di queste scelte, entrano in Consiglio comunale Ester Moscato, Simona Moraglia, Lorenzo Marcucci, Umberto Bellini, Mario Robaldo e Giorgio Trucco, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

