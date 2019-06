Venerdì mattina genitori e bambini del nido di infanzia Villa Peppina di Sanremo, gestito dalla Coop. Jobel, sono partiti in direzione Agaggio, per visitare la fattoria didattica “La Fontana dell’Olmo”. Appena arrivati i piccoli protagonisti sono stati subito impegnati in un’attività di scoperta della natura e dei suoi frutti: hanno dapprima spogliato le spighe di grano, successivamente macinato i suoi chicchi e realizzato il pane con la farina ottenuta. La visita è poi proseguita alla scoperta degli animali della fattoria: la mucca Fiamma, i conigli e le caprette che i bimbi hanno munto. Dopo una breve sosta, il gruppo di piccoli visitatori ha poi raggiunto gli asinelli al pascolo. Un pranzo all’insegna di piatti genuini preparati dai due proprietari della fattoria e poi via di ritorno a casa.