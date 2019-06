Una piccola delegazione di giovanissimi judoka appartenenti alla categoria fanciulli dell’OK Club di Imperia ha partecipato al 5° TROFEO Kimura 2019.

Talento, tecnica e precisione hanno contraddistinto i nove guerrieri scelti per rappresentare la società a coronamento di un anno di gare a cui gli atleti dell’OK Club, hanno sempre dato dimostrazione di quanto valga il detto coniato a suo tempo e cioè che in palestra si vincono le medaglie e in gara si va solo a ritirarle.

Questi atleti infatti durante l’anno sportivo, allenandosi con costanza e determinazione, hanno ottenuto sempre risultati eccellenti collezionando una serie impressionante di primi posti.

Non da meno sono stati questi fanciulli che per nulla intimoriti dall’essere stati scelti come unici rappresentanti di tutta la società OK Club, hanno, sin dalle prime battute, fatto risuonare il palazzetto a suon di ippon realizzati con destrezza e velocità ma soprattutto confezionati con una tecnica sopraffina ed elegante.

Riepiloghiamo qui di seguito i singoli piazzamenti:

MEDAGLIA D’ORO PER:

D’Angelo Samuele, Fresia Enrico, Marvaldi Francesco, Totis Mattia, Caporali Edoardo.

MEDAGLIA D’ARGENTO PER:

Ballerano Beatrice.

MEDAGLIA DI BRONZO PER:

Biondi Aurora, Bonsignorio Michele e Intrurri Lorenzo.

Correlati