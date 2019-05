Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Alla luce dei risultati delle elezioni amministrative a Sanremo i consiglieri comunali di maggioranza sono: Alessandro Il Grande, Eugenio Nocita, Silvana Ormea, Carlo Biancheri, Adriana Cutellè, Marco Viale (Sanremo al Centro), Alessandro Sindoni, Sara Tonegutti, Mauro Menozzi e Giuseppe Faraldi (Alberto Biancheri Sindaco), Costanza Pireri, Massimo Donzella ed Alessandra Pavone (Partito Democratico), Massimo Rossano ed Ethel Moreno (Avanti Insieme). I consiglieri comunali di minoranza sono invece: Sergio Tommasini e Giampiero Correnti (100 per cento), Daniele Ventimiglia, Patrizia Badino, Andrea Artioli e Federica Cozza (Lega), Simone Baggioli (Forza Italia), Luca Lombardi (Fratelli d’Italia), Paola Arrigoni (Movimento 5 Stelle).

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)