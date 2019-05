New entry nello staff del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Si tratta di Salvatore Cascià. Il 39enne sarà il nuovo Ds della prima squadra.

Cascià ama il calcio da tutta la vita, ha militato per quasi cinque anni nel Camporosso e ora ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel Don Bosco Vallecrosia Intemelia. «Ho iniziato a giocare a calcio da bambino, amo questo sport – dichiara il nuovo Ds – Anche dopo che ho smesso di giocare, ho sempre seguito il calcio. Sono felice di tornare in questo mondo».

«Mi ha contattato Antonio Quaranta – fa sapere Cascia’ – Mi ha proposto l’incarico, ne abbiamo parlato con il resto della società e alla fine ho accettato. Il calcio è la mia grande passione, anche se l’incarico non sarà semplice, non vedo l’ora di mettermi in gioco».

«Il mio obiettivo? Fare bene e trattenere i ragazzi che fanno già parte della squadra – anticipa – Desidero puntare soprattutto sui giovani cercando di fare le cose con passione e divertimento. Mi piacerebbe riuscire a far divertire i ragazzi mentre giocano, ma anche il pubblico che verrà a vederli».

