A San Bartolomeo al Mare Valerio Urso si è confermato sindaco con un margine di soli 16 voti sull’altra candidata Laura Arimondo. Urso (alla guida della lista “Il tuo paese”) ha ottenuto 859 voti contro gli 843 voti di Laura Arimondo (“Insieme si può”). Sul risultato finale ha pesato in modo fondamentale il successo nelle due sezioni del centro di San Bartolomeo al Mare.

