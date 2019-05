Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fine di stagione da ricordare per i Pulcini 2010 della Sanremese che nei prossimi giorni affronteranno due società molto blasonate. Domenica 26 maggio, a Drap, nell’entroterra della Costa Azzurra, i biancoazzurri guidati da Tiziano Brizio affronteranno i rossoneri del Nizza nella partita d’esordio del torneo organizzato dalla società locale. La settimana successiva, a Cervo, nell’ambito della Coppa Primavera, organizzato dalla Dianese e Golfo, i Pulcini 2010 sfideranno i bianconeri della Juventus nella seconda partita del Girone B. Al di là del risultato finale, affrontare due squadre così importanti sarà comunque un bel ricordo per i giovani biancoazzurri.

