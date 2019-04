Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Bordighera e Dolceacqua hanno dedicato al pittore impressionista Claude Monet, 135 anni dopo il suo soggiorno in Riviera, una mostra in due luoghi d’eccezione. Tre opere realizzate nel 1884 saranno esposte sino al 31 luglio al Castello dei Doria di Dolceacqua e a Villa Regina Margherita a Bordighera. Due provenienti dal Musèe Marmottan Monet di Parigi e ritraggono il ponte e il castello di Dolceacqua (“Le Château de Dolceacqua”) e una veduta sul Beodo di Bordighera “Vallée de Sasso. Effet de soleil”. “Monaco, vu de Roquebrune”, proviene dalla collezione del Principe Alberto di Monaco.

