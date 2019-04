Sull’Aurelia Bis fra Taggia e Sanremo da settembre sarà installato un autovelox fisso, gestito dalla Polizia provinciale. Una svolta epocale per un tratto di strada caratterizzato da molti incidenti. Ora il Consiglio provinciale è chiamato a dare mandato alla Polizia provinciale di collocarlo lungo l’Aurelia Bis, per provare a porre un freno all’escalation di incidenti stradali, spesso mortali. Lo strumento sarà utile anche per multare chi transita con veicoli non autorizzati, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

