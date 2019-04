Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un tir ha sbandato sull’A12 tra Lavagna e Sestri Levante e ha invaso la carreggiata opposta finendo contro una bisarca carica. Secondo quanto riferisce Autostrade per l’Italia, che ha annunciato la chiusura del tratto autostradale, due persone sarebbero decedute. I due morti sono gli occupanti del tir che trasportava fiori. Ferito il conducente della bisarca.

