Il Comitato Provinciale Fita di Imperia, con il patrocinio del Comune di Vallecrosia presenta la prima rassegna di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia.

Si avvicenderanno sul palco compagnie provenienti da tutto il territorio provinciale, che offriranno al pubblico serate di divertimento e spensieratezza.

Commedie in italiano ed in dialetto, autori famosi ed autori locali, monologhi e canzoni, questa la ricetta delle quattro serate in programma, che si spera possa accontentare i gusti di tutti.

Ecco il calendario:

sabato 27 aprile 2019

Compagnia Stabile di Vallecrosia – Teatro della Luna con TAXI A DUE PIAZZE

sabato 4 maggio 2019

Compagnia Stabile Città di Sanremo con ARIA DE FESTIVAL!

Sabato 11 maggio 2019

Compagnia du Teatru Ventemigliusu con U SCANGIAMENTU D’A SCIÀ BREGÖGLIU

Sabato 18 maggio 2019

Ramaiolo in Scena – Imperia con LA DONNA IN 3D

“Ringrazio il Comune di Vallecrosia – dichiara Alessia Mela, Presidente Provinciale Fita Imperia – che ha creduto in questa iniziativa pilota ed ha contribuito in maniera concreta alla sua realizzazione. Mi auguro – prosegue Mela – che possa essere l’inizio di una collaborazione costante che permetta alle compagnie amatoriali locali, e non solo, di potersi esprimere sul nostro territorio, troppo spesso privo di spazi teatrabili alla portata di tutti”

Le rappresentazioni si svolgeranno presso la Sala Polivalente del Comune di Vallecrosia, in Via Cristoforo Colombo, alle ore 21.00.

L’ingresso è gratuito ad offerta libera.