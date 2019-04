Un week-end dai due volti per le giovanili dell’ABC Bordighera nello scorso week-end con l’under 13 maschile che coglie un meritato successo in casa del Mentone sabato pomeriggio nella 5 giornata del campionato dipartimentale francese prehonneur portandosi così al secondo posto ad un punto dalla vetta ma con una gara in meno.

Decisamente negativa invece la trasferta di Spezia di domenica dell’under 15 maschile nel 6° concentramento del campionato regionale ligure di categoria, dove una formazione irriconoscibile per gioco e concentrazione perde tutte e tre le gare in programma; giornata che vede così la Pallamano Ventimiglia, grazie la pareggio con gli imperiesi, conquistare con merito il titolo regionale scucendolo dalle maglie dei bordigotti campioni uscenti.

Per l’under 15 maschile domenica prossima a Genova ultimo atto del campionato dove vedrà nuovamente impegnata la formazione bordigotta in tre gare con l’obiettivo di conquistare il terzo posto proprio con scontri diretti con l’SDG Spezia.

Questo il dettaglio delle gare delle formazioni dell’ABC Bordighera dello scorso week-end:

Sabato 6 aprile 2019 alle ore 15,30 alla Palestra Borrigo, a Mentone

gara valida per il campionato dipartimentale prehonneur under 13 maschile – 5 giornata

AC Menton – ABC Bordighera (1° tempo 11 -10) 18 – 28

Formazione under 13 maschile dell’ABC Bordighera scesa in campo:

Alija Christin, Anfosso Simone, Anfosso Matteo ( 5 reti), Ascone Christian, Balduzzi Alessandro (1), Fillippi Simone, Galant Daniel, Ungurean Iulian, Vitetta Davide (3), Mirto Tommaso (12), Basta Mattia (6), Bellan Valerio.

Coach: Maria Grazia Germano

Domenica 7 aprile palestra 2 Giugno di La Spezia

6° Concentramento del campionato regionale ligure under 15 maschile:

ore 10:00 ABC Bordighera – Pall. Ventimiglia 17 – 29

ore 12:00 SDG Spezia – ABC Bordighera 23 – 22

ore 16:00 ABC Bordighera – S. Camillo Imperia 23 – 30

Formazione under 15 maschile dell’ABC Bordighera scesa in campo:

Loqmane Samir, Mirto Tommaso, Pecoraro Timothy, Piva Andrea , Nardelli Jannis, Basta Mattia, Conte Pierpaolo

Coach: Maria Grazia Germano